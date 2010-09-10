Реабилитационные беговые дорожки для спортзала
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Реабилитационные беговые дорожки для спортзала
Домашние дорожки для бега оформить заказ у лучшего интернет магазина кардиотренажеров для фитнесс клубов .
У нас Вы можете найти беговые дорожки таких производителей :Adidas , Body Sculpture ,Esprit , FitLogic , Gymost , inSPORTline , JADA Fithess , LiveStrong , Schwinn , Smooth Fitness , Technogym , TRUE , Yeekang и другие с гарантией 1 год.
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: более 160 кг
Для домашнего или профессионального использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 20 км/ч
Дисплей: LCD цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 15 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Ссылка на нас
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=681
Наш интернет магазин доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Ивано-Франковск , Львов , Полтава , Ровно , Харьков , Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
У нас Вы можете найти беговые дорожки таких производителей :Adidas , Body Sculpture ,Esprit , FitLogic , Gymost , inSPORTline , JADA Fithess , LiveStrong , Schwinn , Smooth Fitness , Technogym , TRUE , Yeekang и другие с гарантией 1 год.
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: более 160 кг
Для домашнего или профессионального использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 20 км/ч
Дисплей: LCD цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 15 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Ссылка на нас
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=681
Наш интернет магазин доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Ивано-Франковск , Львов , Полтава , Ровно , Харьков , Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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