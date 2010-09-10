Новые беговые дорожки для фитнесса
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Новые беговые дорожки для фитнесса
Недорогие дорожки для бега супер скидки от сертифицированного интернет магазина эллиптических тренажеров для квартиры .
У нас Вы можете найти дорожки для бега таких производителей :BH Fitness, Discovery ,EuroFit , Fitex , Halley , Hop-Sport , JADA Fithess , Pacemaster , Sapphire , Sprint , Star Trac , Vigor , WOODWAY и другие с гарантией 12 месяцев .
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: до 160 кг
Для домашнего или профессионального использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 14 км/ч
Дисплей: LCD цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 16 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Магазин беговых дорожек
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=653
Магазин спорттоваров доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Киев , Луцк , Николаев , Тернополь , Ужгород , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
У нас Вы можете найти дорожки для бега таких производителей :BH Fitness, Discovery ,EuroFit , Fitex , Halley , Hop-Sport , JADA Fithess , Pacemaster , Sapphire , Sprint , Star Trac , Vigor , WOODWAY и другие с гарантией 12 месяцев .
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: до 160 кг
Для домашнего или профессионального использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 14 км/ч
Дисплей: LCD цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 16 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Магазин беговых дорожек
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=653
Магазин спорттоваров доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Киев , Луцк , Николаев , Тернополь , Ужгород , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость