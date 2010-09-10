Магнитные беговые дорожки для инвалидов
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- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
- Откуда: Украина
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Магнитные беговые дорожки для инвалидов
Реабилитационные дорожки для бега широкий выбор у лучшего магазина эллиптических тренажеров для спортзалов .
У нас Вы можете найти дорожки для бега таких производителей :AeroFit , Body Sculpture ,Esprit , Finnlo , Halley , inSPORTline , Life Fitness , Pro-Form , Pulse Fitness , SOLE , TopTrack , USA Style , YORK и другие с гарантией 24 месяца.
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: до 140 кг
Для домашнего или полупрофессионального использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 14 км/ч
Дисплей: жидкокристаллический цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 14 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Наша ссылка
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=642
Магазин спортивных товаров доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Киев , Львов , Полтава , Сумы , Харьков , Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
У нас Вы можете найти дорожки для бега таких производителей :AeroFit , Body Sculpture ,Esprit , Finnlo , Halley , inSPORTline , Life Fitness , Pro-Form , Pulse Fitness , SOLE , TopTrack , USA Style , YORK и другие с гарантией 24 месяца.
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: до 140 кг
Для домашнего или полупрофессионального использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 14 км/ч
Дисплей: жидкокристаллический цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 14 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Наша ссылка
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=642
Магазин спортивных товаров доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Киев , Львов , Полтава , Сумы , Харьков , Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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