Складные дорожки для бега для реабилитационных центров
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Складные дорожки для бега для реабилитационных центров
Надежные беговые дорожки супер акция от лучшего интернет магазина кардиотренажеров для фитнесс центров .
У нас Вы можете найти беговые дорожки таких производителей :Adidas , Discovery ,EnergyFIT , Finnlo , Gymost , HMS , JADA Fithess , Nautilus , Reebok , Smooth Fitness , Torneo , Vigor , Yeekang и др. с гарантией 24 месяца.
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: до 120 кг
Для домашнего или коммерческого использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 20 км/ч
Дисплей: жидкокристаллический не цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 15 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Наш интернет магазин
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=5034
Интернет магазин спортивных тренажеров для похудения товаров доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Одесса , Сумы , Ужгород , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
У нас Вы можете найти беговые дорожки таких производителей :Adidas , Discovery ,EnergyFIT , Finnlo , Gymost , HMS , JADA Fithess , Nautilus , Reebok , Smooth Fitness , Torneo , Vigor , Yeekang и др. с гарантией 24 месяца.
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: до 120 кг
Для домашнего или коммерческого использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 20 км/ч
Дисплей: жидкокристаллический не цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 15 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Наш интернет магазин
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=5034
Интернет магазин спортивных тренажеров для похудения товаров доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Одесса , Сумы , Ужгород , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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