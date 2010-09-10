Новые беговые дорожки для реабилитационных центров
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Новые беговые дорожки для реабилитационных центров
Универсальные дорожки для бега супер распродажа от лучшего интернет магазина эллиптических тренажеров для дома .
У нас Вы можете найти беговые дорожки таких производителей :AEON , Circle Fitness ,Elitum , FitLux , FreeMotion , inSPORTline , Kettler , Precor , Schwinn , SOLE , Technogym , TRUE , YOWZA Fitness и др. с гарантией 12 месяцев .
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: до 120 кг
Для домашнего или профессионального использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 16 км/ч
Дисплей: жидкокристаллический цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 15 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Магазин беговых дорожек
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=3428
Спортивный магазин доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Одесса , Тернополь , Ужгород , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
У нас Вы можете найти беговые дорожки таких производителей :AEON , Circle Fitness ,Elitum , FitLux , FreeMotion , inSPORTline , Kettler , Precor , Schwinn , SOLE , Technogym , TRUE , YOWZA Fitness и др. с гарантией 12 месяцев .
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: до 120 кг
Для домашнего или профессионального использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 16 км/ч
Дисплей: жидкокристаллический цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 15 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Магазин беговых дорожек
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=3428
Спортивный магазин доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Одесса , Тернополь , Ужгород , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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