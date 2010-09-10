Реабилитационные дорожки для бега для фитнесс клуба
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Реабилитационные дорожки для бега для фитнесс клуба
Электрические дорожки для бега супер скидки от знаменитого магазина кардиотренажеров для тренажерных залов.
У нас Вы можете найти беговые дорожки таких производителей :Adidas , Body Sculpture ,Elitum , Fitex , Halley , Horizon Fitness , Inter Atletika , NordicTrack , Sapphire , Spirit , Technogym , Vision Fitness, WOODWAY и др. с гарантией 1 год.
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: более 160 кг
Для домашнего или коммерческого использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 16 км/ч
Дисплей: жидкокристаллический цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 16 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Спортивный магазин
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=4675
Интернет магазин спортивных тренажеров доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Николаев , Ровно , Херсон, Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
У нас Вы можете найти беговые дорожки таких производителей :Adidas , Body Sculpture ,Elitum , Fitex , Halley , Horizon Fitness , Inter Atletika , NordicTrack , Sapphire , Spirit , Technogym , Vision Fitness, WOODWAY и др. с гарантией 1 год.
Основные характеристики моделей, представленных в нашем магазине:
Вес пользователя: более 160 кг
Для домашнего или коммерческого использования
Тип: электрические, механические, магнитные
Максимальная скорость: до 16 км/ч
Дисплей: жидкокристаллический цветной
Изменение углов наклона: от 0 до 16 градусов
Страна производитель: Китай, Тайвань, США.
Спортивный магазин
http://kardio-trenageri.in.ua/index.php?page=4675
Интернет магазин спортивных тренажеров доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Николаев , Ровно , Херсон, Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 250-300 грн.
Наш адрес в интернете http://kardio-trenageri.in.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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