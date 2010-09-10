Сообщение Alexbub » Сегодня, 11:36

Тренажер имеет полимерное покрытие, цвет на выбор. Грузоблочный стек т состоит из 10 обрезиненных металлических плит весом по 5кг и хромированных направляющих. Общий вес стека 60кг. Изменение нагрузки происходит при помощи селектора (фиксатора). Для приведения в движение грузов используется трос 4 мм с усилием на разрыв 400 кг с макс. нагрузкой - 600кг. Скрытая система подшипников качения и амортизаторов обеспечивает плавность хода и шумопоглощение.Тренажер оснащен амортизирующими резиновыми подпятниками. Для страховки тренажер крепится к стене, занимая площадь 0,2м2. Возможен вариант исполнения без крепления к стене (под заказ).В комплект входит удлинитель, 2 карабина, манжета с фиксацией на ногу, ручка прямая, ручка закрытая, тяга сверху.