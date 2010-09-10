Сообщение Igorbub » Сегодня, 11:37

Сколько требуется занятий? Как достичь максимального эффекта?Курс лечения длится 3 месяца и состоит из 3-х этапов (циклов) по 12 занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Перерыв между циклами – 7-10 дней (в это время пациент выполняет специально подобранные упражнения дома). Оптимально пройти все 3 этапа для устойчивого эффекта.Каковы особенности занятий на тренажере Бубновского ?Диагностика и тщательный контроль: перед началом программы пациент обязательно проходит миофасциальную диагностику (благодаря которой происходит выявление зон, находящихся в состоянии компрессии, и подбирается индивидуальный комплекс упражнений) и контроль в процессе прохождения цикла занятий.Каждый пациент занимается с тренером в индивидуальном порядке, длительность занятия 1 час.Все тренеры в нашем центре имеют специальное реабилитационное образование и подбирают комплекс упражнений, учитывая индивидуальные особенности и задачи каждого пациента.Избавьтесь от болей в позвоночнике комфортным и физиологичным способом! Здоровье в движении!