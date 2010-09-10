многофункциональные тренажеры бубновского мтб
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
многофункциональные тренажеры бубновского мтб
Сколько требуется занятий? Как достичь максимального эффекта?
Курс лечения длится 3 месяца и состоит из 3-х этапов (циклов) по 12 занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Перерыв между циклами – 7-10 дней (в это время пациент выполняет специально подобранные упражнения дома). Оптимально пройти все 3 этапа для устойчивого эффекта.
Каковы особенности занятий на тренажере Бубновского ?
Диагностика и тщательный контроль: перед началом программы пациент обязательно проходит миофасциальную диагностику (благодаря которой происходит выявление зон, находящихся в состоянии компрессии, и подбирается индивидуальный комплекс упражнений) и контроль в процессе прохождения цикла занятий.
Каждый пациент занимается с тренером в индивидуальном порядке, длительность занятия 1 час.
Все тренеры в нашем центре имеют специальное реабилитационное образование и подбирают комплекс упражнений, учитывая индивидуальные особенности и задачи каждого пациента.
Избавьтесь от болей в позвоночнике комфортным и физиологичным способом! Здоровье в движении!
http://childs.7ya.com.ua/%C2%FB%EB%E5%F ... 0%FB%E6%F3
Курс лечения длится 3 месяца и состоит из 3-х этапов (циклов) по 12 занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Перерыв между циклами – 7-10 дней (в это время пациент выполняет специально подобранные упражнения дома). Оптимально пройти все 3 этапа для устойчивого эффекта.
Каковы особенности занятий на тренажере Бубновского ?
Диагностика и тщательный контроль: перед началом программы пациент обязательно проходит миофасциальную диагностику (благодаря которой происходит выявление зон, находящихся в состоянии компрессии, и подбирается индивидуальный комплекс упражнений) и контроль в процессе прохождения цикла занятий.
Каждый пациент занимается с тренером в индивидуальном порядке, длительность занятия 1 час.
Все тренеры в нашем центре имеют специальное реабилитационное образование и подбирают комплекс упражнений, учитывая индивидуальные особенности и задачи каждого пациента.
Избавьтесь от болей в позвоночнике комфортным и физиологичным способом! Здоровье в движении!
http://childs.7ya.com.ua/%C2%FB%EB%E5%F ... 0%FB%E6%F3
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость