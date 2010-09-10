тренажер бубновского аналог
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- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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тренажер бубновского аналог
Предлагаю эксперимент: задайте поиск в Интернете по словам "бич ХХІ века" и чего только не получите: и болезни суставов и позвоночника, и сердечно -сосудистые заболевания, и гипертонию и еще множество заболеваний. И все они "молодеют" и все шире распространяются. И причина многих из них, не поверите, прогресс. "Благодаря ему", настоящий бич ХХІ века - недостаток физической активности или гиподинамия.
Движение - биологически обусловленная необходимость, залог питания мышц и суставов человеческого тела. Без подобного "питания" мышцы атрофируются, ухудшается физическое состояние тела: искривляется позвоночник, возникают заболевания суставов, мышечный и сосудистый тонус снижается. Недостаток движения ведет к нарушению обмена веществ, ослаблению или сбоям в работе иммунной системы.
http://sinod-molodost.in.ua/luganskaya/ ... lidov.html
Движение - биологически обусловленная необходимость, залог питания мышц и суставов человеческого тела. Без подобного "питания" мышцы атрофируются, ухудшается физическое состояние тела: искривляется позвоночник, возникают заболевания суставов, мышечный и сосудистый тонус снижается. Недостаток движения ведет к нарушению обмена веществ, ослаблению или сбоям в работе иммунной системы.
http://sinod-molodost.in.ua/luganskaya/ ... lidov.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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