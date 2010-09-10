тренажер мтб 2

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PetrPag
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тренажер мтб 2

Сообщение PetrPag » Сегодня, 11:59

Данная модификация МТБ вобрала в себя достоинства предыдущих моделей, опыт применения тренажеров в кинезитерапии, современный дизайн, материалы, и новые технологии в производстве. Эта версия стала более функциональна, комфортна в использовании и более эстетична. С помощью дополнительных перекладин МТБ может собираться в тренажерные комплексы МТБ-2, МТБ-3, МТБ-4. Это расширяет ассортимент упражнений и позволяет устанавливать МТБ в реабилитационных и спортивных центрах, школьных спортзалах.

http://www.fanacmilan.com/news/luis_sua ... 2-19-50740
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