тренажер бубновского для дома
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тренажер бубновского для дома
Каждый обратившийся в Центр получает свою личную программу оздоровления, выполняя которую с каждым сеансом приближается к заветной цели - восстановлению трудоспособности и свободе от лекарственного обезболивания. Выполняя все рекомендации специалистов Центра, Вы вернете не только подвижность в суставах и избавитесь от болей, но и значительно повысите качество своей жизни. Бояться надо только одного - физической невозможности обратиться в такой Центр».
Система и авторские разработки проф. д.м.н. С.М.Бубновского невоспроизводимы при попытке заочного изучения! Неграмотное и непрофессиональное использование системы С.М.Бубновского наносит ущерб здоровью людям, желающим восстановить его.
Нарушение авторских прав преследуется законом! Копирование и использование материалов, размещенных на сайте возможно только с письменного разрешения С.М.Бубновского.
http://neruhomist.ua/novosti/podrobno/5955.html
Система и авторские разработки проф. д.м.н. С.М.Бубновского невоспроизводимы при попытке заочного изучения! Неграмотное и непрофессиональное использование системы С.М.Бубновского наносит ущерб здоровью людям, желающим восстановить его.
Нарушение авторских прав преследуется законом! Копирование и использование материалов, размещенных на сайте возможно только с письменного разрешения С.М.Бубновского.
http://neruhomist.ua/novosti/podrobno/5955.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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