Сообщение Igorbub » Сегодня, 12:31

Каждый обратившийся в Центр получает свою личную программу оздоровления, выполняя которую с каждым сеансом приближается к заветной цели - восстановлению трудоспособности и свободе от лекарственного обезболивания. Выполняя все рекомендации специалистов Центра, Вы вернете не только подвижность в суставах и избавитесь от болей, но и значительно повысите качество своей жизни. Бояться надо только одного - физической невозможности обратиться в такой Центр».Система и авторские разработки проф. д.м.н. С.М.Бубновского невоспроизводимы при попытке заочного изучения! Неграмотное и непрофессиональное использование системы С.М.Бубновского наносит ущерб здоровью людям, желающим восстановить его.Нарушение авторских прав преследуется законом! Копирование и использование материалов, размещенных на сайте возможно только с письменного разрешения С.М.Бубновского.