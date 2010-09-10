тренажер мтб 1 4

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Alexbub
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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тренажер мтб 1 4

Сообщение Alexbub » Сегодня, 12:36

В Центре реабилитации доктора Бубновского вам предложат лечение по уникальной методике, задача которой заключается в восстановлении функции поврежденного диска. Методика разработана в рамках кинезитерапии (лечении движением), представляет собой занятия на многофункциональных тренажерах. Подобранный индивидуально комплекс упражнений позволяет активизировать мышцы спины, улучшить кровообращение в зоне пораженного диска.
Физические нагрузки, посредством которых в Центре реабилитации доктора Бубновского вам предложат избавиться от грыжи, направлены на сокращение/расслабление мышц спины, таким образом, обеспечивается питание и обменные процессы в суставах и межпозвоночных дисках, восстанавливается нормальное кровообращение. Такая физическая активность приводит к уменьшению грыжи в размерах, а при соблюдении всех рекомендаций, старательном и регулярном выполнении всех упражнений возможно полное избавление от недуга.

http://lib.co.ua/medicine/ymashevgs/ost ... ka.p03.jsp
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