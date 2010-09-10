Сообщение Alexbub » Сегодня, 12:36

В Центре реабилитации доктора Бубновского вам предложат лечение по уникальной методике, задача которой заключается в восстановлении функции поврежденного диска. Методика разработана в рамках кинезитерапии (лечении движением), представляет собой занятия на многофункциональных тренажерах. Подобранный индивидуально комплекс упражнений позволяет активизировать мышцы спины, улучшить кровообращение в зоне пораженного диска.Физические нагрузки, посредством которых в Центре реабилитации доктора Бубновского вам предложат избавиться от грыжи, направлены на сокращение/расслабление мышц спины, таким образом, обеспечивается питание и обменные процессы в суставах и межпозвоночных дисках, восстанавливается нормальное кровообращение. Такая физическая активность приводит к уменьшению грыжи в размерах, а при соблюдении всех рекомендаций, старательном и регулярном выполнении всех упражнений возможно полное избавление от недуга.