домашний тренажер бубновского
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домашний тренажер бубновского
Кроме упражнений и тренажера, система Бубновского использует еще некоторые способы лечения, такие как:
массаж (активизирует кровообращение в пораженной области спины),
суставная гимнастика доктора Бубновского (улучшает гибкость, подвижность позвоночного столба),
криопроцедуры, то есть криомасаж, компрессы (улучшают терморегуляцию, обезболивают).
http://news.vsplanet.net/29031-kurt-ang ... le-return/
массаж (активизирует кровообращение в пораженной области спины),
суставная гимнастика доктора Бубновского (улучшает гибкость, подвижность позвоночного столба),
криопроцедуры, то есть криомасаж, компрессы (улучшают терморегуляцию, обезболивают).
http://news.vsplanet.net/29031-kurt-ang ... le-return/
1 сообщение • Страница 1 из 1
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