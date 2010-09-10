домашний тренажер бубновского

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PetrPag
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домашний тренажер бубновского

Сообщение PetrPag » Сегодня, 12:39

Кроме упражнений и тренажера, система Бубновского использует еще некоторые способы лечения, такие как:
массаж (активизирует кровообращение в пораженной области спины),
суставная гимнастика доктора Бубновского (улучшает гибкость, подвижность позвоночного столба),
криопроцедуры, то есть криомасаж, компрессы (улучшают терморегуляцию, обезболивают).

http://news.vsplanet.net/29031-kurt-ang ... le-return/
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