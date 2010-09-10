Сообщение PetrPag » Сегодня, 12:39

Кроме упражнений и тренажера, система Бубновского использует еще некоторые способы лечения, такие как:массаж (активизирует кровообращение в пораженной области спины),суставная гимнастика доктора Бубновского (улучшает гибкость, подвижность позвоночного столба),криопроцедуры, то есть криомасаж, компрессы (улучшают терморегуляцию, обезболивают).