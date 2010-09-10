Спаренные тренажеры Бубновского мтб 1 4 для больниц
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Спаренные тренажеры Бубновского мтб 1 4 для больниц
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Магазин спортивных товаров http://happykiddi.com.ua/reabilitaczion ... i/TB004-90 .
Магазин спорттоваров Happykiddi.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Запорожье , Луцк , Одесса , Ровно , Харьков , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://happykiddi.com.ua, звоните нам по телефонам +38-096-059-71-89, +38-050-286-71-66 или пишите на почту happykiddi.com.ua@gmail.com .
1 сообщение • Страница 1 из 1
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