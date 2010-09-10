Двойные тренажеры Бубновского для лечения шейного остеохондроза
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Двойные тренажеры Бубновского для лечения шейного остеохондроза
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Спортивный магазин http://www.sporthappy.com.ua/Trenazher_ ... TB2_105_kg
Магазин реабилитационных товаров Sporthappy.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Львов , Николаев , Сумы , Ужгород , Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://www.sporthappy.com.ua , звоните нам по телефонам +38-068-300-05-36, +38-066-079-38-42 или пишите на почту sporthappy.com.ua@gmail.com .
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