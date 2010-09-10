Сообщение Igorbub » Вчера, 11:52

Купить из кирпича от хозяина однокомнатную квартиру в г. Одесса Фонтанка по цене 370 тыс. грн.. Строится 2 секции. 1-ая Секция готова, 2-ая – сдача 3 кв. 2018 г. Сайт застройщика