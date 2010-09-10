от хозяина одинарку в пригороде Одессы

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

от хозяина одинарку в пригороде Одессы

Сообщение Igorbub » Вчера, 11:52

Купить из кирпича от хозяина однокомнатную квартиру в г. Одесса Фонтанка по цене 370 тыс. грн.. Строится 2 секции. 1-ая Секция готова, 2-ая – сдача 3 кв. 2018 г. Сайт застройщика
http://www.for-rest.od.ua/квартиры/
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