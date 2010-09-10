от хозяина одинарку в г. Одесса Фонтанка
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
- Откуда: Украина
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от хозяина одинарку в г. Одесса Фонтанка
Продам недорого от застройщика однокомнатную квартиру в пригороде Одессы по цене 370 тыс. грн.. Строится 2 секции. 1-ая Секция готова, 2-ая – сдача 3 кв. 2018 г. Сайт застройщика http://www.for-rest.od.ua/контакты/
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