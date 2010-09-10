Спаренные тренажеры Бубновского мтб 1 для лечения межпозвоночной грыжи
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Спаренные тренажеры Бубновского мтб 1 для лечения межпозвоночной грыжи
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Наш адрес в интернете http://sportbiz.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00 или пишите на почту sportbizi.com.ua@gmail.com .
Ссылка на нас http://www.sportbiz.com.ua/Analog-trena ... -2-(2h60kg)
Производитель спорттоваров Спортбиз доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Ивано-Франковск , Львов , Николаев , Ровно , Ужгород , Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете http://sportbiz.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-910-14-22, +38-050-623-75-00 или пишите на почту sportbizi.com.ua@gmail.com .
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