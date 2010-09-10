Требуется переводчик

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Требуется переводчик

Сообщение Engineer » Вчера, 15:45

Требуется устный переводчик.
С английского (было бы очень хорошо, если с немецкого) на русский.
С конца января по май.
8-часовой рабочий день.

Вопросы по телефону: 8-952-127-00-01
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11223
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Требуется переводчик

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 21:56

Обалдеть, сколько лет, сколько зим!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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