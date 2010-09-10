Требуется переводчик
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Требуется переводчик
Требуется устный переводчик.
С английского (было бы очень хорошо, если с немецкого) на русский.
С конца января по май.
8-часовой рабочий день.
Вопросы по телефону: 8-952-127-00-01
С английского (было бы очень хорошо, если с немецкого) на русский.
С конца января по май.
8-часовой рабочий день.
Вопросы по телефону: 8-952-127-00-01
Re: Требуется переводчик
Обалдеть, сколько лет, сколько зим!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей