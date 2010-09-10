Требуется переводчик

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Требуется переводчик

Сообщение Engineer » 28 дек 2017, 15:45

Требуется устный переводчик.
С английского (было бы очень хорошо, если с немецкого) на русский.
С конца января по май.
8-часовой рабочий день.

Вопросы по телефону: 8-952-127-00-01
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Требуется переводчик

Сообщение UNCLE1911 » 28 дек 2017, 21:56

Обалдеть, сколько лет, сколько зим!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Требуется переводчик

Сообщение Надежда 79 » 05 фев 2019, 19:00

Есть переводчики, которые работают по факту, сейчас говорит и сейчас переводит, а есть такие , которым необходимо время, чтобы перевести
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Требуется переводчик

Сообщение polpol » 27 мар 2020, 18:41

Для того чтобы деловые встречи на английском принесли желаемый результат, необходимо не только сделать анализ текущей ситуации на рынке или тщательно изучить будущую тему обсуждений, но и принимать во внимание отличия в речевых оборотах и манерах речи вашего партнера. Спасибо огромное специалистам из бюро переводов https://www.perevod24.com за неоценимую помощь в организации переговоров с нашими английскими коллегами!
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