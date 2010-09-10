Требуется переводчик
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Требуется переводчик
Требуется устный переводчик.
С английского (было бы очень хорошо, если с немецкого) на русский.
С конца января по май.
8-часовой рабочий день.
Вопросы по телефону: 8-952-127-00-01
С английского (было бы очень хорошо, если с немецкого) на русский.
С конца января по май.
8-часовой рабочий день.
Вопросы по телефону: 8-952-127-00-01
Re: Требуется переводчик
Обалдеть, сколько лет, сколько зим!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Требуется переводчик
Есть переводчики, которые работают по факту, сейчас говорит и сейчас переводит, а есть такие , которым необходимо время, чтобы перевести
Re: Требуется переводчик
Для того чтобы деловые встречи на английском принесли желаемый результат, необходимо не только сделать анализ текущей ситуации на рынке или тщательно изучить будущую тему обсуждений, но и принимать во внимание отличия в речевых оборотах и манерах речи вашего партнера. Спасибо огромное специалистам из бюро переводов https://www.perevod24.com за неоценимую помощь в организации переговоров с нашими английскими коллегами!
4 сообщения • Страница 1 из 1
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