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ОПУБЛИКОВАНА МОНОГРАФИЯ ОБ ОПЫТЕ СИМФОНИИ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ











Увидела свет новая книга русского историка-медиевиста Владимира Солодовникова - «Практическая симфония в период правления Людовика VI Толстого (1108-1137 г. г.)».

По мнению автора, «Идея симфонии Церкви и государства обычно и вполне справедливо ассоциируется с православием. Однако она не была чужда и католичеству, которое в средние века все же пыталось полностью подчинить себе государственную власть. Во Франции XII столетия эта симфония имела исключительно практический характер. Интрига же состояла в том, что не всегда было ясно, кто больше заинтересован в тесных союзнических отношениях – Церковь или государство»?

Как отмечают рецензенты, «Новизна исследования В.В. Солодовникова состоит в том, что впервые в российской историографии проанализирована практика симфонии

во времена Людовика VI и выявлено ее духовно-историческое значение для Франции».

Несомненно, что и король, и Французская Церковь видели в ней оптимальный способ решения собственных – не всегда гармонировавших – задач. Ее реализация была пропитана двусторонним прагматизмом.

Она отличалась абсолютной логичностью в политическом контексте страны. Симфония обеспечила королевскую власть идеологическим и экономическим ресурсами, имевшимися у Церкви, которыми первая активно пользовалась, создавая единое централизованное французское государство, свободное от феодальных распрей, и чрезвычайно независимое в своей внешней политике. Она открывала перед монархом возможность вмешательства во внутрицерковные дела с целью манипуляции Церковью во имя достижения тех или иных государственных целей.

Одновременно симфония обеспечила Французскую Церковь возможностью деятельного участия во внутренней и внешней политике государства. Она же помогла высокопоставленным священнослужителям поддержать статус крупных феодалов и существенно облегчила их взаимоотношения с папством.

Конечно, на практику симфонии накладывал отпечаток личностный фактор. Речь идет о личности ее горячего приверженца – короля Людовика VI Толстого.

Таким образом, симфония являлась сильным политическим методом, при помощи которого было создано единое централизованное французское государство. Неотъемлемой частью оного стала Церковь, как его мощный идеологический и экономический компонент.

Что касается христианской духовности, то она – в процессе становления и укрепления симфонии – ничего не приобрела.

Книга Владимира Солодовникова предназначена всем, кто интересуется проблематикой взаимоотношений Церкви и государства в средние века.