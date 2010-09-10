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DoriNoriOri Гость RZN.info Сообщения: 74 Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:00 О молитве по соглашению Цитата Сообщение DoriNoriOri » 01 янв 2018, 20:45



Молитва по соглашению – это «скорая помощь» для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах; это способ разрешения самых разных жизненных проблем, когда человеческими возможностями уже ничего сделать не получается. Почему именно по этой молитве совершаются многие чудеса? Потому что молитва по соглашению (или «соборная молитва») – это древняя практика молитвенного обращения к Богу и к святым Его, основанная на словах Самого Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, Который сказал: «Истинно … говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:19-20).



Батюшка Владимир Головин всех желающих призывает войти в опыт молитвы по соглашению вместе со Свято-Авраамиевским храмом города Болгар, который является эпицентром, связующим звеном молящихся по соглашению.



Многие люди, услышав об этой возможности и присоединившись к соборной молитве, уже пожали свои плоды: кто-то из тех, кого врачи «списали» как бесплодных, смогли родить здоровых детей; кто-то избавился от долгового рабства (кредиты, долги и пр.); кто-то смог приобрести собственное жилье; кто-то смог избавиться от зависимостей (наркомания, курение, алкоголизм); кто-то смог вымолить своих близких людей, которые обратились к Богу, к покаянию; кто-то смог встретить вторую половину и вступить в брак; кто-то получил от Господа исцеление болезней, которые современная медицина не лечит; и т.д. Но главное, что пережили все эти люди – это присутствие Бога в их жизни, деятельное осознание того, что Бог очень близко, и что Он любит нас больше, чем кто-либо.



Молитва по соглашению совершается в Свято-Авраамиевском храме Болгара по благословению правящего архиерея с 2004 года. Эта молитва совершается в форме чтения акафистов Господу Иисусу Христу, Божией Матери и святым Божиим каждый день согласно расписанию (





Факты помощи Божией при соборной молитве по соглашению:



https://xn----7sbabedbk5crfujheqog8q.xn ... 0%B8%D1%8E



(это – официальный сайт, там же – как присоединиться к молитве)







Свидетельства помощи Божией по молитве по соглашению:





Свидетельства помощи по молитве по соглашению:

https://vk.com/topic-58713357_28857224

………..





еще 1 сайт: О молитве по соглашениюМолитва по соглашению – это «скорая помощь» для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах; это способ разрешения самых разных жизненных проблем, когда человеческими возможностями уже ничего сделать не получается. Почему именно по этой молитве совершаются многие чудеса? Потому что молитва по соглашению (или «соборная молитва») – это древняя практика молитвенного обращения к Богу и к святым Его, основанная на словах Самого Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, Который сказал: «Истинно … говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:19-20).Батюшка Владимир Головин всех желающих призывает войти в опыт молитвы по соглашению вместе со Свято-Авраамиевским храмом города Болгар, который является эпицентром, связующим звеном молящихся по соглашению.Многие люди, услышав об этой возможности и присоединившись к соборной молитве, уже пожали свои плоды: кто-то из тех, кого врачи «списали» как бесплодных, смогли родить здоровых детей; кто-то избавился от долгового рабства (кредиты, долги и пр.); кто-то смог приобрести собственное жилье; кто-то смог избавиться от зависимостей (наркомания, курение, алкоголизм); кто-то смог вымолить своих близких людей, которые обратились к Богу, к покаянию; кто-то смог встретить вторую половину и вступить в брак; кто-то получил от Господа исцеление болезней, которые современная медицина не лечит; и т.д. Но главное, что пережили все эти люди – это присутствие Бога в их жизни, деятельное осознание того, что Бог очень близко, и что Он любит нас больше, чем кто-либо.Молитва по соглашению совершается в Свято-Авраамиевском храме Болгара по благословению правящего архиерея с 2004 года. Эта молитва совершается в форме чтения акафистов Господу Иисусу Христу, Божией Матери и святым Божиим каждый день согласно расписанию ( http://vladimir-golovin.ru/raspisanie-i ... istov.html ). Верующие люди во всем мире, объединенные общими бедами, общей верой, надеждой, встают на молитву по соглашению по этой молитве совершаются поистине великие вещи.Факты помощи Божией при соборной молитве по соглашению:(это – официальный сайт, там же – как присоединиться к молитве)Свидетельства помощи Божией по молитве по соглашению: http://vladimir-golovin.ru/svidetelstvo-text-semya.html Свидетельства помощи по молитве по соглашению:………..еще 1 сайт: http://pravoslavniy-bolgar.ru/ Вернуться к началу

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