Универсальные тренажеры мтб 1

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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Универсальные тренажеры мтб 1

Сообщение Alexbub » Вчера, 16:48

С одной блочной рамой тренажеры Бубновского мтб 2 лучшие скидки от с 10 летней историей завода спортивных тренажеров для реабилитационных центров.
Производитель реабилитационных тренажеров и аксессуаров Sporthappy.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Киев , Луцк , Одесса , Тернополь , Харьков , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете www.sporthappy.com.ua, звоните нам по телефонам +38-068-300-05-36, +38-066-079-38-42 или пишите на почту sporthappy.com.ua@gmail.com .
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