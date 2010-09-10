Недорогие тренажер блочная рама Бубновского
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Недорогие тренажер блочная рама Бубновского
Спаренные тренажеры мтб для кинезитерапии супер распродажа от сертифицированного завода-производителя спортивных тренажеров для лечения спины .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения позвоночника Kiddishop.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Запорожье , Луцк , Полтава , Сумы , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете kiddishop.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-297-83-37, +38-050-137-71-79 или пишите на почту kiddishop.com.ua@gmail.com.
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения позвоночника Kiddishop.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Запорожье , Луцк , Полтава , Сумы , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете kiddishop.com.ua , звоните нам по телефонам +38-097-297-83-37, +38-050-137-71-79 или пишите на почту kiddishop.com.ua@gmail.com.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость