Надежные тренажеры мтб
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Надежные тренажеры мтб
Реабилитационные тренажеры мтб 1-4 для кинезитерапии лучшие скидки от широкоизвестного завода-производителя реабилитационных тренажеров для центров кинезитерапии .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения грыжы Хеппикидди доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Ивано-Франковск , Луцк , Полтава , Ровно , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете happykiddi.com.ua, звоните нам по телефонам +38-096-059-71-89, +38-050-286-71-66 или пишите на почту happykiddi.com.ua@gmail.com .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения грыжы Хеппикидди доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Ивано-Франковск , Луцк , Полтава , Ровно , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете happykiddi.com.ua, звоните нам по телефонам +38-096-059-71-89, +38-050-286-71-66 или пишите на почту happykiddi.com.ua@gmail.com .
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