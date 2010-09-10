Новые тренажеры Бубновского мтб 2

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PetrPag
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Новые тренажеры Бубновского мтб 2

Сообщение PetrPag » Вчера, 18:29

Двойные тренажеры Бубновского мтб широкий выбор у известного завода спортивных тренажеров для лечения суставов .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения болей в спине Sporthappy.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Запорожье , Кропивницкий , Полтава , Ровно , Херсон, Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Наш адрес в интернете www.sporthappy.com.ua, звоните нам по телефонам +38-068-300-05-36, +38-066-079-38-42 или пишите на почту sporthappy.com.ua@gmail.com .
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