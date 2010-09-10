Секретарь на удаленной основе.
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 фев 2015, 13:49
Секретарь на удаленной основе.
Требования:
Высокий уровень владения русским языком.
Умение понятно и грамотно излагать свои мысли в текстовом режиме.
Умение понимать собеседника и полностью контролировать диалог.
Обязанности:
Работа со входящей/исходящей корреспонденцией.
Условия сотрудничества:
Возраст: от 18 лет.
Удаленная форма сотрудничества.
Подробности обсуждаются при консультации.
Заявку можно оставить по указанному адресу электронной почты: alexanderaltsman@gmail.com
Высокий уровень владения русским языком.
Умение понятно и грамотно излагать свои мысли в текстовом режиме.
Умение понимать собеседника и полностью контролировать диалог.
Обязанности:
Работа со входящей/исходящей корреспонденцией.
Условия сотрудничества:
Возраст: от 18 лет.
Удаленная форма сотрудничества.
Подробности обсуждаются при консультации.
Заявку можно оставить по указанному адресу электронной почты: alexanderaltsman@gmail.com
1 сообщение • Страница 1 из 1
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