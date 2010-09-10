Секретарь на удаленной основе.

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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Alexander.Altsman
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 13:49

Секретарь на удаленной основе.

Сообщение Alexander.Altsman » 08 янв 2018, 19:09

Требования:
Высокий уровень владения русским языком.
Умение понятно и грамотно излагать свои мысли в текстовом режиме.
Умение понимать собеседника и полностью контролировать диалог.

Обязанности:
Работа со входящей/исходящей корреспонденцией.
Условия сотрудничества:
Возраст: от 18 лет.
Удаленная форма сотрудничества.

Подробности обсуждаются при консультации.
Заявку можно оставить по указанному адресу электронной почты: alexanderaltsman@gmail.com
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Секретарь на удаленной основе.

Сообщение Hijid » Вчера, 23:05

А я всегда мечтала работать секретаршой, но моя мечта так и не сбылась, зато неплохо зарабатываю здесь http://igrovyeavtomatyvulkan777.party даже на работу выходить не нужно.
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