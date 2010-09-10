Сообщение VkDuty » 09 янв 2018, 15:40

Vk Duty 4.0 - Накрутка ВКонтакте. Безопасность. Качество. Скорость.

1.000.000

VkDuty 4.0

полностью

как новичкам, так и профессионалам в области SMM

Основной функционал:

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

Итак, что мы имеем в итоге, скачивая программу?

Мощнейший

И всё это в одной программе!

Скриншот интерфейса программы:

Последняя версия программы