Шитьё и выкройки

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kochkaolga
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Зарегистрирован: 24 дек 2015, 00:14
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Шитьё и выкройки

Сообщение kochkaolga » Сегодня, 00:02

Хочу понять для себя, как много, или есть ли такие на форуме, кто интересуется шитьём, как видом творчества.
Может кто-то шьёт для себя, на заказ. А может для кого-то шитьё это образ жизни.
Как сшить платье самой — выкройки и инструкции - http://korfiati.ru/kak-sshit-odejd/modelirovanie-platya/
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