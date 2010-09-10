Сообщение kochkaolga » Сегодня, 00:02

Хочу понять для себя, как много, или есть ли такие на форуме, кто интересуется шитьём, как видом творчества.

Может кто-то шьёт для себя, на заказ. А может для кого-то шитьё это образ жизни.

Как сшить платье самой — выкройки и инструкции - http://korfiati.ru/kak-sshit-odejd/modelirovanie-platya/