Шитьё и выкройки
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
- kochkaolga
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 дек 2015, 00:14
- Откуда: Россия Москва
- Контактная информация:
Шитьё и выкройки
Хочу понять для себя, как много, или есть ли такие на форуме, кто интересуется шитьём, как видом творчества.
Может кто-то шьёт для себя, на заказ. А может для кого-то шитьё это образ жизни.
Может кто-то шьёт для себя, на заказ. А может для кого-то шитьё это образ жизни.
Как сшить платье самой — выкройки и инструкции - http://korfiati.ru/kak-sshit-odejd/modelirovanie-platya/
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость