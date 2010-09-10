Шитьё и выкройки

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kochkaolga
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Шитьё и выкройки

Сообщение kochkaolga » 10 янв 2018, 00:02

Хочу понять для себя, как много, или есть ли такие на форуме, кто интересуется шитьём, как видом творчества.
Может кто-то шьёт для себя, на заказ. А может для кого-то шитьё это образ жизни.
Как сшить платье самой — выкройки и инструкции - http://korfiati.ru/kak-sshit-odejd/modelirovanie-platya/
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kochkaolga
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 00:14
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Re: Шитьё и выкройки

Сообщение kochkaolga » 30 янв 2018, 11:45

Удивительно, что так мало людей шьет. Или мало на этот форум заходит таких?
Как сшить платье самой — выкройки и инструкции - http://korfiati.ru/kak-sshit-odejd/modelirovanie-platya/
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
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Re: Шитьё и выкройки

Сообщение Anatup » 05 фев 2018, 21:47

Искала интересные выкройки юбок на сайте https://burdastyle.ru/vikroyki/yubki/ . И нашла очень крутую юбку-макси с летящим шлейфом. Уже представляю как она будет изящно смотреться.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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kochkaolga
Гость RZN.info
Сообщения: 4
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Re: Шитьё и выкройки

Сообщение kochkaolga » Сегодня, 17:29

Приятно встретить человека с одинаковым увлечением.

Я вот планирую участвовать в конкурсе платьев

"Открыта регистрация участников на VI международный конкурс платьев "Весеннее обновление - 2018".
Сегодня Ваша победа только в ваших руках! Ваши работы ждут оценки читателей и профессионального жюри.
А очень полезные и ценные для любого мастера призы дадут вам дополнительный стимул в подготовке своих творческих шедевров.

Подавайте ваши заявки, участвуйте в конкурсе и побеждайте!

Условия участия смотрите по ссылке."
http://korfiati.ru/2018/01/konkurs-plat ... enie-2018/
Как сшить платье самой — выкройки и инструкции - http://korfiati.ru/kak-sshit-odejd/modelirovanie-platya/
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