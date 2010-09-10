Шитьё и выкройки
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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- kochkaolga
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 дек 2015, 00:14
- Откуда: Россия Москва
- Контактная информация:
Шитьё и выкройки
Хочу понять для себя, как много, или есть ли такие на форуме, кто интересуется шитьём, как видом творчества.
Может кто-то шьёт для себя, на заказ. А может для кого-то шитьё это образ жизни.
Может кто-то шьёт для себя, на заказ. А может для кого-то шитьё это образ жизни.
Как сшить платье самой — выкройки и инструкции - http://korfiati.ru/kak-sshit-odejd/modelirovanie-platya/
- kochkaolga
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 дек 2015, 00:14
- Откуда: Россия Москва
- Контактная информация:
Re: Шитьё и выкройки
Удивительно, что так мало людей шьет. Или мало на этот форум заходит таких?
Как сшить платье самой — выкройки и инструкции - http://korfiati.ru/kak-sshit-odejd/modelirovanie-platya/
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Шитьё и выкройки
Искала интересные выкройки юбок на сайте https://burdastyle.ru/vikroyki/yubki/ . И нашла очень крутую юбку-макси с летящим шлейфом. Уже представляю как она будет изящно смотреться.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
- kochkaolga
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 дек 2015, 00:14
- Откуда: Россия Москва
- Контактная информация:
Re: Шитьё и выкройки
Приятно встретить человека с одинаковым увлечением.
Я вот планирую участвовать в конкурсе платьев
"Открыта регистрация участников на VI международный конкурс платьев "Весеннее обновление - 2018".
Сегодня Ваша победа только в ваших руках! Ваши работы ждут оценки читателей и профессионального жюри.
А очень полезные и ценные для любого мастера призы дадут вам дополнительный стимул в подготовке своих творческих шедевров.
Подавайте ваши заявки, участвуйте в конкурсе и побеждайте!
Условия участия смотрите по ссылке."
http://korfiati.ru/2018/01/konkurs-plat ... enie-2018/
Я вот планирую участвовать в конкурсе платьев
"Открыта регистрация участников на VI международный конкурс платьев "Весеннее обновление - 2018".
Сегодня Ваша победа только в ваших руках! Ваши работы ждут оценки читателей и профессионального жюри.
А очень полезные и ценные для любого мастера призы дадут вам дополнительный стимул в подготовке своих творческих шедевров.
Подавайте ваши заявки, участвуйте в конкурсе и побеждайте!
Условия участия смотрите по ссылке."
http://korfiati.ru/2018/01/konkurs-plat ... enie-2018/
Как сшить платье самой — выкройки и инструкции - http://korfiati.ru/kak-sshit-odejd/modelirovanie-platya/
- kochkaolga
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 дек 2015, 00:14
- Откуда: Россия Москва
- Контактная информация:
Re: Шитьё и выкройки
Я опять с Конкурсом...
Вот хочу поучаствовать в новом Конкурсе платьев для девочек - "Краски детства"
Участие для всех абсолютно бесплатное и без ограничений по месту проживания.
очень классные призы. Условия можно прочитать здесь
Очень надеюсь победить!
Вот хочу поучаствовать в новом Конкурсе платьев для девочек - "Краски детства"
Участие для всех абсолютно бесплатное и без ограничений по месту проживания.
очень классные призы. Условия можно прочитать здесь
Очень надеюсь победить!
Как сшить платье самой — выкройки и инструкции - http://korfiati.ru/kak-sshit-odejd/modelirovanie-platya/
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Шитьё и выкройки
Девчат, кто в теме:подскажите, где покупаете товары для творчества, в частности шитья...? Правда ли, мне дали ссылку, подписав тут даже нитки дешевле...Глянула, катушка армированных нитей стоит около 18 руб. с небольшим...Такое возможно, кто там покупал - что по качеству и доставке?
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