Сообщение Alexbub » Сегодня, 17:02

Кроме создания методики лечения, Бубновский сконструировал специальный тренажер для ее проведения. Занятия на тренажере Бубновского восстанавливают тонус глубоких мышц нашей спины, укрепляют ее мышечный каркас, способствуют полному функционированию суставов, улучшают биохимические процессы, кровообращение, кровоснабжение позвонков, устраняют болевые синдромы, спазмы мышц, и предупреждают развитие позвоночных заболеваний. Именно поэтому, упражнения и многофункциональный тренажер Бубновского начали широко применяться при лечении остеохондроза, артроза. артрита, грыжи межпозвоночного диска ( грыжа позвоночника уменьшается до полного исчезновения!), исправления сколиоза и даже для укрепления мышечного корсета спины у деток. Кроме этого, они очень полезны в период реабилитации, восстановления организма после хирургического лечения. Современные медспециалисты считают, что кинезитерапия Бубновского является отличной альтернативой оперативному способу лечения межпозвоночной грыжи. С ее помощью можно и операции избежать, и заболевание вылечить, и укрепит свой иммунитет!