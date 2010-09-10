тренажер мтб

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

тренажер мтб

Сообщение Igorbub » Сегодня, 17:06

Грыжа позвоночника - не приговор!
Процессы дегенерации запускаются, когда межпозвоночному диску не хватает воды и различных питательных веществ, "поставкой" которых занимаются активные мышцы спины. Причин межпозвоночной грыжи много, но главным для человека, с нею столкнувшегося, является возможность вернуться к полноценной жизни. Межпозвонковая грыжа нарушает двигательную функцию позвоночника и может привести к утрате двигательных функций и онемению конечностей. Кроме того, с момента образования грыжи больной испытывает сильные боли, которые могут утихать на время ремиссии, но возвращаться вновь и вновь.

http://www.shorinji-kempo.ru/279.html
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