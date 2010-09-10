Сообщение Igorbub » Сегодня, 17:06

Грыжа позвоночника - не приговор!Процессы дегенерации запускаются, когда межпозвоночному диску не хватает воды и различных питательных веществ, "поставкой" которых занимаются активные мышцы спины. Причин межпозвоночной грыжи много, но главным для человека, с нею столкнувшегося, является возможность вернуться к полноценной жизни. Межпозвонковая грыжа нарушает двигательную функцию позвоночника и может привести к утрате двигательных функций и онемению конечностей. Кроме того, с момента образования грыжи больной испытывает сильные боли, которые могут утихать на время ремиссии, но возвращаться вновь и вновь.