тренажер мтб
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тренажер мтб
Грыжа позвоночника - не приговор!
Процессы дегенерации запускаются, когда межпозвоночному диску не хватает воды и различных питательных веществ, "поставкой" которых занимаются активные мышцы спины. Причин межпозвоночной грыжи много, но главным для человека, с нею столкнувшегося, является возможность вернуться к полноценной жизни. Межпозвонковая грыжа нарушает двигательную функцию позвоночника и может привести к утрате двигательных функций и онемению конечностей. Кроме того, с момента образования грыжи больной испытывает сильные боли, которые могут утихать на время ремиссии, но возвращаться вновь и вновь.
http://www.shorinji-kempo.ru/279.html
Процессы дегенерации запускаются, когда межпозвоночному диску не хватает воды и различных питательных веществ, "поставкой" которых занимаются активные мышцы спины. Причин межпозвоночной грыжи много, но главным для человека, с нею столкнувшегося, является возможность вернуться к полноценной жизни. Межпозвонковая грыжа нарушает двигательную функцию позвоночника и может привести к утрате двигательных функций и онемению конечностей. Кроме того, с момента образования грыжи больной испытывает сильные боли, которые могут утихать на время ремиссии, но возвращаться вновь и вновь.
http://www.shorinji-kempo.ru/279.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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