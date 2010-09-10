тренажер бубновского для дома
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тренажер бубновского для дома
Данная модификация МТБ вобрала в себя достоинства предыдущих моделей, опыт применения тренажеров в кинезитерапии, современный дизайн, материалы, и новые технологии в производстве. Эта версия стала более функциональна, комфортна в использовании и более эстетична. С помощью дополнительных перекладин МТБ может собираться в тренажерные комплексы МТБ-2, МТБ-3, МТБ-4. Это расширяет ассортимент упражнений и позволяет устанавливать МТБ в реабилитационных и спортивных центрах, школьных спортзалах.
http://www.rusteam.permian.ru/coaches/hiddink.html
http://www.rusteam.permian.ru/coaches/hiddink.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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