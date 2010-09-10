Сообщение PetrPag » Сегодня, 18:02

Данная модификация МТБ вобрала в себя достоинства предыдущих моделей, опыт применения тренажеров в кинезитерапии, современный дизайн, материалы, и новые технологии в производстве. Эта версия стала более функциональна, комфортна в использовании и более эстетична. С помощью дополнительных перекладин МТБ может собираться в тренажерные комплексы МТБ-2, МТБ-3, МТБ-4. Это расширяет ассортимент упражнений и позволяет устанавливать МТБ в реабилитационных и спортивных центрах, школьных спортзалах.