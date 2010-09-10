блочный тренажер бубновского
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блочный тренажер бубновского
Многофункциональный тренажер доктора Бубновского (МТБ) результат длительной работы со сложными недугами костно-мышечной системы, его действие направлено на активизацию глубоких позвоночных мышц и суставов в режиме декомпрессии, что позволяет пациенту избавиться от мышечных спазмов без операций и медикаментозного блокирования болевых синдромов.
Как действует МТБ?
Но что же такое антигравитационная система? Пока вы тренируетесь на тренажере Бубновского, ваше тело находится в подвешенном состоянии, что позволяет снять нагрузку на мышцы и суставы в процессе тренировки, они полностью расслабляются и легко растягиваются. Такие упражнения самым лучшим образом избавляют пациентов от болевых синдромов.
Говоря о декомпрессионной системе, мы понимаем снижение взаимодействия суставов за счет растяжения пока трудятся мышцы, межсуставные хрящи не подвержены риску стирания.
Если делать упражнения на тренажере Бубновского правильно, то необходимости в использовании прочих тренажеров не будет, это позволит сэкономить средства и время на посещение тренажерных залов ваше здоровье можно поддерживать оптимально лишь при помощи МТБ. Кроме, того тренажер универсален и доступен каждому, его легко можно разместить в квартире, в офисе или на даче.
http://penza-sport.com/articles/2500-2011
Как действует МТБ?
Но что же такое антигравитационная система? Пока вы тренируетесь на тренажере Бубновского, ваше тело находится в подвешенном состоянии, что позволяет снять нагрузку на мышцы и суставы в процессе тренировки, они полностью расслабляются и легко растягиваются. Такие упражнения самым лучшим образом избавляют пациентов от болевых синдромов.
Говоря о декомпрессионной системе, мы понимаем снижение взаимодействия суставов за счет растяжения пока трудятся мышцы, межсуставные хрящи не подвержены риску стирания.
Если делать упражнения на тренажере Бубновского правильно, то необходимости в использовании прочих тренажеров не будет, это позволит сэкономить средства и время на посещение тренажерных залов ваше здоровье можно поддерживать оптимально лишь при помощи МТБ. Кроме, того тренажер универсален и доступен каждому, его легко можно разместить в квартире, в офисе или на даче.
http://penza-sport.com/articles/2500-2011
1 сообщение • Страница 1 из 1
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