тренажер бубновского для спины

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
Откуда: Украина
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тренажер бубновского для спины

Сообщение Alexbub » Сегодня, 19:34

Комплектация тренажера для кинезитерапии:
- блочная рамка одинарная,
- грузовой стек на 60 кг,
- металлический трос,
Манжеты (мягки и жесткие), ручки для тяг стоимость не входят.
В нашем интернет магазине Вы можете дополнительно заказать. жесткие и мягкие манжеты, разнообразные ручки для тяг, цепи-удлинители, сандалии кожанные для реабилитации.
Купить тренажер МТБ 1 Вы можете сделав заказ на сайте и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут или по телефонам указанным на сайте.
http://mosinfo.org/Ortopediya-i-travmat ... 3-0-0.html
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