тренажер мтб 1 4
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тренажер мтб 1 4
Почему можно отказаться от прочих тренажеров в пользу МТБ?
Тренажер Бубновского помогает поддерживать хорошую физическую форму, при этом вы можете заниматься дома или даже на работе, отказавшись от регулярных посещений тренажерных и фитнес-залов. Дело в том, что МТБ прорабатывает все основные группы мышц вашего организма:
мышцы торса (прорабатываются грудные мышцы и мышцы пресса);
задействуются бицепсы, трицепсы и дельты;
прорабатываются мышцы бедер и ягодиц.
http://sportoboz.ru/2012/08/12/fotootch ... istov.html
Тренажер Бубновского помогает поддерживать хорошую физическую форму, при этом вы можете заниматься дома или даже на работе, отказавшись от регулярных посещений тренажерных и фитнес-залов. Дело в том, что МТБ прорабатывает все основные группы мышц вашего организма:
мышцы торса (прорабатываются грудные мышцы и мышцы пресса);
задействуются бицепсы, трицепсы и дельты;
прорабатываются мышцы бедер и ягодиц.
http://sportoboz.ru/2012/08/12/fotootch ... istov.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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