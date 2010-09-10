Сообщение PetrPag » Сегодня, 19:42

Почему можно отказаться от прочих тренажеров в пользу МТБ?Тренажер Бубновского помогает поддерживать хорошую физическую форму, при этом вы можете заниматься дома или даже на работе, отказавшись от регулярных посещений тренажерных и фитнес-залов. Дело в том, что МТБ прорабатывает все основные группы мышц вашего организма:мышцы торса (прорабатываются грудные мышцы и мышцы пресса);задействуются бицепсы, трицепсы и дельты;прорабатываются мышцы бедер и ягодиц.