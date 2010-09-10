Сообщение Igorbub » Вчера, 23:15

Бубновский Сергей Михайлович является создателем одного из направлений альтернативной неврологии и ортопедии. Основа его терапии заключается в использовании внутренних резервов организма человека, в поисках возможностей человеческого тела бороться с заболеваниями самостоятельно, без применения медикаментозного лечения. Называется она кинезитерапией. Данная методика Бубновского (см. видео) обеспечивает не только лечение заболеваний ОДА, но и диагностику всего костно-мышечного аппарата, состояния суставов, позвоночника. Благодаря такому миофасциальному обследованию удается определить точное место заболевания и, соответственно, назначить правильное и самое эффективное лечение по Бубновскому.