тренажер бубновского на все группы мышц

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

тренажер бубновского на все группы мышц

Сообщение Igorbub » Вчера, 23:15

Бубновский Сергей Михайлович является создателем одного из направлений альтернативной неврологии и ортопедии. Основа его терапии заключается в использовании внутренних резервов организма человека, в поисках возможностей человеческого тела бороться с заболеваниями самостоятельно, без применения медикаментозного лечения. Называется она кинезитерапией. Данная методика Бубновского (см. видео) обеспечивает не только лечение заболеваний ОДА, но и диагностику всего костно-мышечного аппарата, состояния суставов, позвоночника. Благодаря такому миофасциальному обследованию удается определить точное место заболевания и, соответственно, назначить правильное и самое эффективное лечение по Бубновскому.

http://www.officemag.kiev.ua/s1-4-3.html
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