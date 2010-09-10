тренажер бубновского на все группы мышц
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тренажер бубновского на все группы мышц
Бубновский Сергей Михайлович является создателем одного из направлений альтернативной неврологии и ортопедии. Основа его терапии заключается в использовании внутренних резервов организма человека, в поисках возможностей человеческого тела бороться с заболеваниями самостоятельно, без применения медикаментозного лечения. Называется она кинезитерапией. Данная методика Бубновского (см. видео) обеспечивает не только лечение заболеваний ОДА, но и диагностику всего костно-мышечного аппарата, состояния суставов, позвоночника. Благодаря такому миофасциальному обследованию удается определить точное место заболевания и, соответственно, назначить правильное и самое эффективное лечение по Бубновскому.
http://www.officemag.kiev.ua/s1-4-3.html
http://www.officemag.kiev.ua/s1-4-3.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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