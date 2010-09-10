тренажер бубновского о

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
Откуда: Украина
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тренажер бубновского о

Сообщение Alexbub » Вчера, 23:45

Вниманию прошедших лечение в Центре доктора Бубновского, желающих поддерживать достигнутые результаты самостоятельно, но не имеющих возможности в регулярном посещении Центра кинезитерапии!
Для Вас создана возможность приобретения декомпрессионного и антигравитационного многофункционального тренажера Бубновского (МТБ) для домашнего применения с уникальной системой упражнений, позволяющей снять боли без лекарств и улучшить свое качество жизни по принципам кинезитерапии.
МТБ разработан на основании многолетней работы с тяжелейшими заболеваниями костно-мышечной системы, помогает активизировать глубокие мышцы позвоночника и суставов в режиме декомпрессии, что обеспечивает ликвидацию мышечного спазма и безмедикаментозное купирование болевого синдрома. При правильной работе на МТБ необходимость в подключении других тренажеров снимается, что освобождает от необходимости посещать тренажерный зал для поддержания своего здоровья в норме. МТБ универсален и доступен. Подходит для квартиры, дачи и офиса.

http://yablog.org.ua/category/futbol/
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