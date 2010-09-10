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Продам для дома тренажер доктора Бубновского (функциональный аналог МТБ-1 и МТБ-2)Одинарная рама:грузовой стек 60 кггрузовой стек 80 кггрузовой стек 105 кгДвойная рама:грузовой стек 60 кггрузовой стек 80 кг.грузовой стек 105 кгТовар от завода производителя в Украине.Мы являемся производителями:* тренажеров с одинарной и двойной рамой, различным весом грузового стека, с регулируемым блочком и т.д.* всех аксессуаров для тренажера (манжеты, сандалии, ручки, ручки-удлинители),* можно доукомплектовать скамьей регулируемой (домашней и профессиональной),* производство по спец.заказу (высота, ширина, глубина и вес грузового стека),* гарантия от производителя до 5 лет,* доставка по всей Украине транспортными компаниями(Ин-Тайм, САТ. Новая Почта и т.д.)*оплата при получении.