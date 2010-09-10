тренажер бубновского для домашнего применения
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- Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
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тренажер бубновского для домашнего применения
Продам для дома тренажер доктора Бубновского (функциональный аналог МТБ-1 и МТБ-2)
Одинарная рама:
грузовой стек 60 кг
грузовой стек 80 кг
грузовой стек 105 кг
Двойная рама:
грузовой стек 60 кг
грузовой стек 80 кг.
грузовой стек 105 кг
Товар от завода производителя в Украине.
Мы являемся производителями:
* тренажеров с одинарной и двойной рамой, различным весом грузового стека, с регулируемым блочком и т.д.
* всех аксессуаров для тренажера (манжеты, сандалии, ручки, ручки-удлинители),
* можно доукомплектовать скамьей регулируемой (домашней и профессиональной),
* производство по спец.заказу (высота, ширина, глубина и вес грузового стека),
* гарантия от производителя до 5 лет,
* доставка по всей Украине транспортными компаниями(Ин-Тайм, САТ. Новая Почта и т.д.)
*оплата при получении.
http://beauty.7ya.com.ua/%D8%E5%F1%F2%F ... F%E8%ED%FB
Одинарная рама:
грузовой стек 60 кг
грузовой стек 80 кг
грузовой стек 105 кг
Двойная рама:
грузовой стек 60 кг
грузовой стек 80 кг.
грузовой стек 105 кг
Товар от завода производителя в Украине.
Мы являемся производителями:
* тренажеров с одинарной и двойной рамой, различным весом грузового стека, с регулируемым блочком и т.д.
* всех аксессуаров для тренажера (манжеты, сандалии, ручки, ручки-удлинители),
* можно доукомплектовать скамьей регулируемой (домашней и профессиональной),
* производство по спец.заказу (высота, ширина, глубина и вес грузового стека),
* гарантия от производителя до 5 лет,
* доставка по всей Украине транспортными компаниями(Ин-Тайм, САТ. Новая Почта и т.д.)
*оплата при получении.
http://beauty.7ya.com.ua/%D8%E5%F1%F2%F ... F%E8%ED%FB
1 сообщение • Страница 1 из 1
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