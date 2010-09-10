Долговечные шведские стенки из бука для детей и взрослых
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Долговечные шведские стенки из бука для детей и взрослых
Прочные шведские стенки из дерева для детей и взрослых с брусьями можно купить в спортивном магазине Happykiddi.com.ua. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Львов , Николаев , Сумы , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
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