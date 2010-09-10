Недорогие шведские стенки из дерева для взрослых до 120 кг с рукоходом
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Недорогие шведские стенки из дерева для взрослых до 120 кг с рукоходом
Качественные спорт уголки на распорках для взрослых до 120 кг с турником можно купить в спортивном магазине. Доставку осуществляем к Вам домой по всей Украине : Житомир , Ивано-Франковск , Львов , Одесса , Сумы , Херсон, Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм без предополаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 100-150 грн.
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