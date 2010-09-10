Сообщение Alexbub » Вчера, 20:35

Каковы особенности работы тренажера Бубновского?- Абсолютная безопасность, т.к. все упражнения проводятся при разгрузке позвоночника, поэтому тренажер рекомендован для лечения самых тяжелых проблем – грыж межпозвонковых дисков, протрузий, переломов позвоночника.- Уникальная система упражнений позволяет ощутимо снять боли без лекарств и улучшить качество жизни.- Обеспечивает ликвидацию мышечного спазма за счет активизации работы глубоких мышц спины в режиме декомпрессии, что способствует питанию позвоночного столба и суставов.- Не требует подключения других тренажеров. Это освобождает от необходимости посещать тренажерный зал для поддержания своего здоровья в норме.