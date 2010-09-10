кинезис тренажер бубновского
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кинезис тренажер бубновского
Каковы особенности работы тренажера Бубновского?
- Абсолютная безопасность, т.к. все упражнения проводятся при разгрузке позвоночника, поэтому тренажер рекомендован для лечения самых тяжелых проблем – грыж межпозвонковых дисков, протрузий, переломов позвоночника.
- Уникальная система упражнений позволяет ощутимо снять боли без лекарств и улучшить качество жизни.
- Обеспечивает ликвидацию мышечного спазма за счет активизации работы глубоких мышц спины в режиме декомпрессии, что способствует питанию позвоночного столба и суставов.
- Не требует подключения других тренажеров. Это освобождает от необходимости посещать тренажерный зал для поддержания своего здоровья в норме.
http://www.officemag.kiev.ua/s1-4-3.html
- Абсолютная безопасность, т.к. все упражнения проводятся при разгрузке позвоночника, поэтому тренажер рекомендован для лечения самых тяжелых проблем – грыж межпозвонковых дисков, протрузий, переломов позвоночника.
- Уникальная система упражнений позволяет ощутимо снять боли без лекарств и улучшить качество жизни.
- Обеспечивает ликвидацию мышечного спазма за счет активизации работы глубоких мышц спины в режиме декомпрессии, что способствует питанию позвоночного столба и суставов.
- Не требует подключения других тренажеров. Это освобождает от необходимости посещать тренажерный зал для поддержания своего здоровья в норме.
http://www.officemag.kiev.ua/s1-4-3.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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