Сообщение Alexbub » Вчера, 14:13

Тренажер Бубновского разработан на основании многолетней работы с тяжелейшими заболеваниями костно-мышечной системы. Он помогает активизировать глубокие мышцы позвоночника и суставов в режиме декомпрессии, нормализует кровообращение. Это означает исчезновение воспалительных отеков и мышечного спазма, с которыми уходит боль .Благодаря отсутствию осевой нагрузки на позвоночник и суставы МТБ позволяет выполнять силовые лечебные упражнения людям, далеким от спорта, невзирая на возраст и сопутствующие заболевания.Особая роль в процессе лечения отведена специальным реабилитационным тренажерам последнего поколения, позволяющим точно дозировать силовые воздействия на отдельные группы мышц и связок, обеспечивая адекватный режим физических воздействий и позволяя избавиться от мышечной недостаточности после длительной гипотрофии. Такие тренажеры отличаются высочайшими биомеханическими качествами, и, что очень важно, они абсолютно безопасны и поэтому рекомендованы к использованию в медицинских реабилитационных центрах.