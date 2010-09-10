Тонированные защитные пленки Минск
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- Зарегистрирован: 19 июл 2017, 08:02
Тонированные защитные пленки Минск
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Наше предприятие имеет большой опыт(более 12лет)работы на рынке Республики Беларусь по установке противопожарных,защитных и солнцезащитных архитектурных плёнок на фасадное
остекление зданий,входных групп и внутреннее остекление помещений Мы рады предложить Вам взаимовыгодное сотрудничество В работе используются выкосокачественные материалы
производства США,имеются все необходимые сертификаты
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки"
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производства США,имеются все необходимые сертификаты
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки"
Более подробная информация размещена на нашем сайте sfilm by Защитные плёнки минск
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