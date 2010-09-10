Кассовое оборудование
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
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Кассовое оборудование
Хочу посоветовать проверенную компанию Авангард Сервис https://ryazan.askkt.ru/ . Я с ними сотрудничал пол года назад, хочу обратить внимание что цены у них приемлемые и есть хороший выбор кассового оборудования. Понравилось что менеджер компании помогала с выбором и отвечала на все мои вопросы. За все время пользования, никаких проблем не возникало, работает исправно. Можете посмотреть их предложения. .
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