Кассовое оборудование

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Кассовое оборудование

Сообщение Hijid » Сегодня, 14:03

Хочу посоветовать проверенную компанию Авангард Сервис https://ryazan.askkt.ru/ . Я с ними сотрудничал пол года назад, хочу обратить внимание что цены у них приемлемые и есть хороший выбор кассового оборудования. Понравилось что менеджер компании помогала с выбором и отвечала на все мои вопросы. За все время пользования, никаких проблем не возникало, работает исправно. Можете посмотреть их предложения. .
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