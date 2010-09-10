Сообщение Alexbub » Вчера, 23:10

Хай!

Интересует бюджетный проект придорожного мини отеля из кирпича до 150 номеров у Азовского моря . Приглашают на конференцию для Хореко , их сайт kvartiry.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.