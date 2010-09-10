инвестиционный проект недорогой отеля в стиле хай тек до 50 мест
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
инвестиционный проект недорогой отеля в стиле хай тек до 50 мест
Хай!
Интересует бюджетный проект придорожного мини отеля из кирпича до 150 номеров у Азовского моря . Приглашают на конференцию для Хореко , их сайт kvartiry.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
Интересует бюджетный проект придорожного мини отеля из кирпича до 150 номеров у Азовского моря . Приглашают на конференцию для Хореко , их сайт kvartiry.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя