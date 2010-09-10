инвестиционный проект недорогой отеля в стиле хай тек до 50 мест

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Alexbub
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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инвестиционный проект недорогой отеля в стиле хай тек до 50 мест

Сообщение Alexbub » Вчера, 23:10

Хай!
Интересует бюджетный проект придорожного мини отеля из кирпича до 150 номеров у Азовского моря . Приглашают на конференцию для Хореко , их сайт kvartiry.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
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