проект галерейного типа эко отеля с банкетным залом до 50 мест

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
PetrPag
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
Откуда: Ukraine
Контактная информация:
Контактная информация пользователя PetrPag

проект галерейного типа эко отеля с банкетным залом до 50 мест

Сообщение PetrPag » Сегодня, 01:36

Добрый дечер!
Куплю инвестиционный проект 3-х этажной мини гостиницы из бревен от 30 номеров у Азовского моря . Приглашают на конференцию для отельеров , их сайт kvartyrka.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя