Сообщение PetrPag » Сегодня, 01:36

Добрый дечер!

Куплю инвестиционный проект 3-х этажной мини гостиницы из бревен от 30 номеров у Азовского моря . Приглашают на конференцию для отельеров , их сайт kvartyrka.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Подскажите стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.