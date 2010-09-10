проект галерейного типа бюджетной мини гостиницы в стиле шале до 50 номеров
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
проект галерейного типа бюджетной мини гостиницы в стиле шале до 50 номеров
Здравия желаю!
Закажу технический проект трехэтажной гостиницы из каркаса от 500 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для HORECO , их сайт kvartyri.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
Закажу технический проект трехэтажной гостиницы из каркаса от 500 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для HORECO , их сайт kvartyri.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя