Сообщение Igorbub » Сегодня, 04:57

Здравия желаю!

Закажу технический проект трехэтажной гостиницы из каркаса от 500 мест у Азовского моря . Приглашают на конференцию для HORECO , их сайт kvartyri.biz.ua говорят будут докладчики из Европы, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Дайте совет стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.